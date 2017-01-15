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المؤشر نيكي يرتفع 0.09% في بداية التعاملات بطوكيو

المؤشر نيكي يرتفع 0.09% في بداية التعاملات بطوكيو

تاريخ النشر

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وصعد نيكي 0.09 في المئة إلى 20474.31 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1489.83 نقطة.


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