النفط يهبط أكثر من 2 % بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط أكثر من 2 % أثناء التعاملات يوم الأربعاء، مع تعرضها لضغوط من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، ومخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.







وتراجعت عقود خام برنت 1.36 دولار، أو 2.2%، إلى 60.93 دولار للبرميل.







وانخفضت عقود الخام الأمريكي 1.39 دولار، أو 2.6%، إلى 51.88 دولار للبرميل.







وزادت عقود النفط خسائرها، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 2.2 مليون برميل.







وسجلت مخزونات البنزين الأمريكية أيضا زيادة أكبر من المتوقع.









