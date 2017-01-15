نيكي يغلق عند أعلى مستوى في أسبوعين

أغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين عند أعلى مستوى في شهرين بقيادة شركات السيارات، بعد سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا بفرض رسوم على واردات من المكسيك.







وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.2 % إلى 21134.42 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 28 مايو.





وقفز سهم تويوتا موتور كورب 1.8 % وزاد هوندا موتور 1.5 % وتقدم مازدا موتور 1.1 %. وتصنع الشركات اليابانية سيارات في المكسيك منذ فترة طويلة مستغلة العمالة الرخيصة والاتفاقات التجارية وقربها من الولايات المتحدة أكبر سوق للسيارات في العالم بعد الصين.





ويوم الجمعة، توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق لتجنب حرب رسوم جمركية ووافقت المكسيك علي التوسع السريع في برنامج لجوء مثير للجدل ونشر قوات أمن لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى. وكان ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم حمركية بداية من يوم الاثنين.





واغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.3 % إلى 1552.94 نقطة.







