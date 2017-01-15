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التضامن: 7 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة فى ختام الأسبوع الأول

التضامن: 7 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة فى ختام الأسبوع الأول

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تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى ختام الأسبوع الأول؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف عدد 4.56 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 7 مليار جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 653 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.15 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلية 1.49 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.82 مليارجنيه، بالإضافة إلى 2.42 مليون حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.03 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.43 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.66 مليون قائم بالصرف.


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