مرصد الكهرباء: 16 ألفا و300 ميجاوات فائضا متوقعا في الإنتاج

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تسجيل فائضا في الإنتاج اليوم الأحد 16 ألفا و300 ميجاوات.



وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الأحد 29 ألفا و 900 ميجاوات مقابل نفس الحمل أمس السبت مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و 900 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و 35 دقيقة عصرا وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.



