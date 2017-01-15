إطلاق مبادرة تدريب الكوادر المصرفية الإفريقية بالمعهد المصرفي المصري

قام البنك المركزي من خلال ذراعه التدريبية "المعهد المصرفي المصري" وبالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بإطلاق مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.







وقالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية ان المعهد المصرفي المصري يقوم في خلال الأسبوع الجاري بتدريب 40 مصرفياً أفريقياً بمقره، كما ستتم عقد دورة لأربعين متدرباً آخرين في خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.







وأضافت نزهي أنه نظراً للإقبال الشديد، جاري العمل الآن على إطلاق دورات متتالية بشكل دوري لاستيعاب جميع الأشقاء الأفارقة المتقدمين، كما يتم ايضاً الإعداد لإطلاق دورات باللغة ‏الفرنسية للدول الفرنكوفونية.







كان البروفسير بندكيت اوراما رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد قد تقدم بالشكر للبنك المركزي المصري بكلمته خلال فاعليات الاجتماع السنوي السادس والعشرون بروسيا موضحاً للحاضرين ان مصر كانت الدولة الوحيدة التي تقدمت بيد المساعدة لدعم انتشار المنصة بالقارة وحققت نتائج فعلية في خلال فترة وجيزة.



