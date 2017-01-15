مشتريات مؤسسية تقود البورصة المصرية للارتفاع آخر جلسات الأسبوع

قادت عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس - نهاية تعاملات الأسبوع - وسط نشاط انتقائي على الأسهم الكبرى والقيادية وبعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.8 مليار جنيه ليصل إلى 773.2 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات كلية بلغت 3.3 مليار جنيه منها 1.6 مليار تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين ونحو 170 مليون جنيه قيمة صفقة شراء شركة فيون الهولندية لأسهم المتضررين من شطب شركة جلوبال تليكوم من البورصة المصرية.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 0.62 % ليقترب من جديد من مستوى 15 ألف نقطة مسجلا 14933.18 نقطة، ونجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس "70 في إنهاء اليوم على مكاسب محدودة بعد جلسة متقلبة ليربح 0.09 % منهيا التعاملات عند مستوى 553.17 نقطة.

وأغلق مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا تعاملات آخر أيام الأسبوع عند مستوى 1469.49 نقطة بمكاسب قدرها 0.18 %.

وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات يغلب عليها الطابع الانتقائي حاليا بعد التعافي النسبي الذي سجلته السوق بدعم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس .. مشيرين إلى أن السوق لا يزال تنتظره رحلة صعود قوية قبل نهاية العام لكن ربما تأتي بشكل تدريجي وهو ما يفسر عمليات الشراء المؤسسية التي تشهدها البورصة من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، وإن تخللها عمليات جني أرباح سريعة من حين لآخر.



