البورصة تتشح بالأحمر وسط غياب لـ"شهية الشراء"

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين في ظل غياب المحفزات وشهية الشراء ليفشل المؤشر الرئيسي في الحفاظ على مستوى 14 الف نقطة في ظل مبيعات للمستثمرين العرب لم تقوى على التصدي لها المشتريات المحلية والأجنبية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئسي "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07 % 13,867.47 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.37 % 599.9 نقطة. وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الاوسع نطاقا 0.49 % مسجلا 1,528.13 نقطة.

وقال أحمد العطيفي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن البورصة تعاني من ضعف عام، في ظل غياب الأخبار القوية التي قد تساعد المؤشر الرئيسي على بلوغ قمم سابقة، رغم غياب الأخبار السلبية، ونشاط الأسواق العالمية حيث سجل مؤشر داو جونز أفضل أداء في 6 أشهر.

وأضاف ان سهم "البنك التجاري الدولي" دائما ما يحافظ على توازن السوق، فيما تعاني البورصة من ضعف للسيولة وتفتقد شهية الشراء، موضحا أن شركات السمسرة تلجأ إلى تسييل كريد الأفراد كل بضع أيام.

واوضح أن قطاع البتروكيماويات استجاب بشكل بسيط لاعلان الحكومة عن طرح نسبة من سيدي كرير في السوق قريبا.



