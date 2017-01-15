السعودية تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2020م، تحت عنوان: "من أجل عالم متماسك ومستدام".







ويرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات دافوس لهذا العام 2020م؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ويضم الوفد في عضويته عدداً كبيراً من المسؤولين من أصحاب السمو والمعالي. كما يشارك بالمنتدى ممثلون من كبرى شركات القطاع الخاص السعودي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين.





ويُعَدُ الاجتماع السنوي للمنتدى من أهم الاجتماعات العالمية، التي تركز على قضايا التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في معالجة التحديات التي تواجه العالم؛ لهدف تحسين الوضع العالمي، من خلال مناقشة عدة قضايا وموضوعات رئيسة.





وسيركز المنتدى في دورته لهذا العام على عدة موضوعات في مجالات: الاقتصاد، والتقنية، والبيئة، والمجتمع، والصناعة، والجيو سياسية، من أبرزها: كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية الملحة، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية، وكيفية تقليل مخاطر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية التكيف مع التغيرات الديموغرافية (السكانية) والاجتماعية، والتقنية، التي تعيد تشكيل التعليم، والتوظيف، وفرص العمل، وريادة الأعمال. ويتوقع مشاركة وحضور 3 آلاف شخصية في المنتدى من قطاعات: المال، والأعمال، والقيادات السياسية، والنخب الأكاديمية.











