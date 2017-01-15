ربان طارق شاهين يستعرض مميزات ميناء دمياط بمنتدى موانئ المتوسط بفرنسا

شارك الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فعاليات الجمعية العمومية لجمعية موانئ المتوسط Med Ports Association ومنتدى موانئ المتوسط Med Ports Forum خلال الفترة من 24 - 25 يونيو 2019 في مارسيليا بدولة فرنسا .



ناقش الإجتماع التقارير والمشاريع النصف سنوية للجان الفرعية السته وعرض للخطوات التنفيذية لإنشاء الموقع الالكتروني للجمعية ، كما تم عرض الخطوات التنفيذية المقترحة خلال النصف الثاني من العام 2019 وعرض القوائم المالية والموقف المالى للجمعية لعامى 2018 – 2019 .

كما شارك الربان شاهين فى المؤتمر والحلقة النقاشية الخاصة بمنتدى موانئ المتوسط تحت عنوان ( مبادرات وجهود موانئ المتوسط في مواجهة التحديات البيئية ) والتى تناولت الإقتصاد الأزرق والموانئ الخضراء ، و دور موانئ المتوسط في النقل البحري الدولي، وناقش أهداف وقيود تحول مصادر الطاقة في النقل البحري والتى تشمل تقرير لجنة الإستدامة بالجمعية وتأثير التغير المناخي على الموانئ البحرية و جهود الموانئ الأوروبية فى هذا الصدد .

تناولت المناقشات الحلول اللوجستية الخضراء المبتكرة في الموانئ ومنها البرنامج العالمي لإستدامة الموانئ ( WPSP ) و الأطر التشريعية المبتكرة للحد من الإنبعاثات الملوثة للبيئة و جهود بعض الموانئ الأفريقية في هذا الشأن ، كما تطرق المؤتمر إلى موضوع الموانئ الذكية كأداة مبتكرة للحد من تأثيرات التغيرات البيئية والذى يشتمل على إستعراض مشروع لجنة الموانئ الذكية بالجمعية ( Data Mare Nostrum ) .

هذا وقد قدم شاهين خلال المنتدى عرضاً عن ميناء دمياط أشار فيه إلى الموقع المتميز والعبقرى للميناء على طريق التجارة العالمى وبالقرب من قناة السويس وحصول الميناء على شهادات ( ISO 9001 – 14001 – 18001 ) وتطبيق المعايير الخاصة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS CODE ) وإجتياز الميناء للمراجعة الإلزامية الأخيرة للمنظمة البحرية الدولية بإمتياز .

وكذا تميز الميناء بتطبيق نظام ( OPS ) الخاص بإمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية من البر بإعتباره أول ميناء مصرى وأفريقى وشرق أوسطى يطبق هذه المنظومة .

كما أوضح شاهين أنه يتوفر بالميناء مرصد بيئى لقياس نسبة التلوث إن وجدت فى الهواء والبحر والتربة ومحطة لإستقبال المخلفات الصلبة والسائلة من السفن ، وكذا استفادة الميناء من الرمال السوداء الناتجة عن عمليات التكريك .







