ربان طارق شاهين يستعرض مميزات ميناء دمياط بمنتدى موانئ المتوسط بفرنسا

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شارك الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فعاليات الجمعية العمومية لجمعية موانئ المتوسط Med Ports Association ومنتدى موانئ المتوسط Med Ports Forum خلال الفترة من 24 - 25 يونيو 2019 في مارسيليا بدولة فرنسا .
ناقش الإجتماع التقارير والمشاريع النصف سنوية للجان الفرعية السته وعرض للخطوات التنفيذية لإنشاء الموقع الالكتروني للجمعية ، كما تم عرض الخطوات التنفيذية المقترحة خلال النصف الثاني من العام 2019 وعرض القوائم المالية والموقف المالى للجمعية لعامى 2018 – 2019 .
كما شارك الربان شاهين فى المؤتمر والحلقة النقاشية الخاصة بمنتدى موانئ المتوسط تحت عنوان ( مبادرات وجهود موانئ المتوسط في مواجهة التحديات البيئية ) والتى تناولت الإقتصاد الأزرق والموانئ الخضراء ، و دور موانئ المتوسط في النقل البحري الدولي، وناقش أهداف وقيود تحول مصادر الطاقة في النقل البحري والتى تشمل تقرير لجنة الإستدامة بالجمعية وتأثير التغير المناخي على الموانئ البحرية و جهود الموانئ الأوروبية فى هذا الصدد .
تناولت المناقشات الحلول اللوجستية الخضراء المبتكرة في الموانئ ومنها البرنامج العالمي لإستدامة الموانئ ( WPSP ) و الأطر التشريعية المبتكرة للحد من الإنبعاثات الملوثة للبيئة و جهود بعض الموانئ الأفريقية في هذا الشأن ، كما تطرق المؤتمر إلى موضوع الموانئ الذكية كأداة مبتكرة للحد من تأثيرات التغيرات البيئية والذى يشتمل على إستعراض مشروع لجنة الموانئ الذكية بالجمعية ( Data Mare Nostrum ) .
هذا وقد قدم شاهين خلال المنتدى عرضاً عن ميناء دمياط أشار فيه إلى الموقع المتميز والعبقرى للميناء على طريق التجارة العالمى وبالقرب من قناة السويس وحصول الميناء على شهادات ( ISO 9001 – 14001 – 18001 ) وتطبيق المعايير الخاصة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS CODE ) وإجتياز الميناء للمراجعة الإلزامية الأخيرة للمنظمة البحرية الدولية بإمتياز .
وكذا تميز الميناء بتطبيق نظام ( OPS ) الخاص بإمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية من البر بإعتباره أول ميناء مصرى وأفريقى وشرق أوسطى يطبق هذه المنظومة .
كما أوضح شاهين أنه يتوفر بالميناء مرصد بيئى لقياس نسبة التلوث إن وجدت فى الهواء والبحر والتربة ومحطة لإستقبال المخلفات الصلبة والسائلة من السفن ، وكذا استفادة الميناء من الرمال السوداء الناتجة عن عمليات التكريك .
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