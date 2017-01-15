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4.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2018

4.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2018

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شهدت العلاقات بين مصر وألمانيا تطوراً كبيراً على كافة الأصعدة لاسيما الإقتصادي؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.5 مليار يورو عام 2018.

بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر - بحسب إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتزامن مع مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لألمانيا، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني - بلغ 7.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

كما بلغ رأس مال بنك "مصر أوروبا" الذي يعتبر أكبر الاستثمارات المصرية في ألمانيا نحو 60 مليون يورو.


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