4.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2018

شهدت العلاقات بين مصر وألمانيا تطوراً كبيراً على كافة الأصعدة لاسيما الإقتصادي؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.5 مليار يورو عام 2018.

بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر - بحسب إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتزامن مع مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لألمانيا، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني - بلغ 7.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

كما بلغ رأس مال بنك "مصر أوروبا" الذي يعتبر أكبر الاستثمارات المصرية في ألمانيا نحو 60 مليون يورو.



