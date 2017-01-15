بدء انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات

بدأت ,اليوم السبت ،انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، ففي محافظة شمال سيناء،يتنافس 16 مرشحا على 7 مقاعد في مجلس إدارة الغرفة التجارية،خلال الانتخابات التي تجرى تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.







وصرح عبد الله قنديل بدوي رئيس مجلس ادارة الغرفة الحالي،بأنه تم تخصيص 3 صناديق للتصويت أولها لمدن العريش والحسنة ونخل ،والثاني لمدينتى الشيخ زويد ورفح والثالث لمدينة بئر العبد...لافتا إلى أن 3 آلاف و355 تاجرا لهم حق التصويت في الانتخابات،بعد سداد الاشتراكات السنوية،من إجمالي عدد التجار المقيدين في سجلات الغرفة والبالغ عددهم نحو 21 ألف تاجر.





وفي محافظة الوادي الجديد ،توافد عدد كبير من التجار صباح اليوم ,على انتخابات الغرفة التجارية باللجنتين التي حددتهما وزارة التجارة والصناعة بكل من مركزي الخارجة والداخلة,حيث يتنافس على عضوية مجلس الإدارة 14 مرشحا،انسحب من بينهم تاجر واحد،وتم استبعاد اثنين بحكم قضائي،ليصبح العدد النهائي 11 مرشحا.





وقال المهندس صلاح السيد،وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد،إن المحافظة تضم 3 آلاف و75 تاجرا وصاحب سجل تجاري (كأفراد) بجانب الشركات كشخصيات اعتبارية والمقيدين بالكشوف ولهم حق التصويت ،بواقع 1989 تاجرا بمركزي الخارجة وباريس,و1086 تاجرkا بمراكز بلاط والداخلة والفرافرة.







