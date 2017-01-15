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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 17136 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5367 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1426 نقطة.


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