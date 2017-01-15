ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 17136 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5367 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1426 نقطة.



