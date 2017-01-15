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نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

تاريخ النشر

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.

وصعد نيكي إلى 23304.25 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 % إلى 1696.09 نقطة.


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