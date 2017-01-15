نيكي يرتفع في بداية التعامل بطوكيو

البث المباشر
تاريخ النشر
٠٩:٢٩:٣٧ – ٢٠١٩/١١/١٨
اخر تعديل
٠٩:٢٩:٤٢ – ٢٠١٩/١١/١٨
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.
وصعد نيكي إلى 23304.25 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 % إلى 1696.09 نقطة.
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير
توقيع اتفاقية بين مصر للطيران للصيانة وإيرباص المصنعة للطائرات
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل
الحماية المدنية تسيطر علي حريق بأحد المراكز التجارية بالشرقية
مرممون يحولون تمثال بوذا إلى "رسوم متحركة"
اليوم..منتخب مصر يبحث عن "تصحيح المسار" أمام جزر القمر
الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و 300 ميجاوات
المؤشرات الثلاثة في بورصة وول ستريت تنهي الأسبوع على خسائر
البترول تعلن توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية خلال 5 سنوات
تداول 46 شاحنة و153 سيارة بميناء نويبع البحرى
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير