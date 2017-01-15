10 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية نحو 10 جنيهات خلال الايام الثلاثة الماضية ليصل سعر عيار 24 إلى نحو 809 جنيهات، مقابل 819 جنيها الخميس، وسجل عيار 21 نحو 707 جنيهات، وعيار 18 سجّل 606 جنيهات.



كانت اسعار المعدن الاصفر قد سجلت أعلى مستويات لها منذ 6 سنوات مع صعود اسعار المعدن في التعاملات الفورية.

عالميا.. تراجعت أسعار الذهب لدى اخر اغلاق مع صعود أسواق الأسهم وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها سجلت رابع مكاسب شهرية على التوالي بينما دفعت المخاوف من ركود عالمي وحالة عدم اليقين التي تحيط بعلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين إلى شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1520.39 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، لكنه ينهي الشهر على مكاسب بحوالي 7.5 بالمئة.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1529.40 دولار للأوقية.



