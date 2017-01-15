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28 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانىء بورسعيد

28 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانىء بورسعيد

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ذكرت موانيء بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس بلغ 28 سفينة . 

وأوضحت الهيئة - في بيان لها- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ،بينما غادرته 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن. 

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ، ومغادرة سفينتي حاويات ، وسفينة بضائع عامة ، بينما يتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات . 

وأشار البيان إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء; لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء. 



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