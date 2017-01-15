ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة وغادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة .







وذكر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم - الجمعة- أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل الي 24 سفينة بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





وغادر الميناء قطاران بحمولة 2558 طن قمح و92 سيارة نقل محملة بـ 7327 طن قمح .. وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125469 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44500 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13697 طن فوسفات و25000 طن ملح و6540 طن كسب صويا و2650 طن رمل و 300 طن علف و7490 طن يوريا