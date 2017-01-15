الأسهم اليابانية تتعثر بسبب التجارة والضبابية الاقتصادية

واجهت الأسهم اليابانية صعوبة في التقدم يوم الاثنين بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي والخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من السياسة النقدية، مما أدى لعزوف كثير من المستثمرين.







وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.03 % إلى 21124 نقطة، بفضل مكاسب عدد قليل من الاسهم ذات الثقل مثل مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج.





وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % إلى 1539.74 نقطة. وتجاوز عدد الأسهم المنخفضة تلك الرابحة بواقع 72 سهما إلى 28 سهما، بينما نزلت قيمة المعاملات في السوق الرئيسية إلى 1.65 تريليون ين، بما يقل أكثر من 30 % عن المتوسط.





ونزلت أسهم كينس 1.5 % وطوكيو إلكترون 2.4 % ونيديك 2.2 % وشين إستو كميكال 1.3 %.



