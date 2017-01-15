شركات بيلاروسية تستثمر فى المنطقة الصناعية الروسية بمصر

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة خلال جلسة مباحثات مع وزارة البيلاروسية في مينسك قيام مجموعة من الشركات "البيلاروسية " بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر بشرق بورسعيد، فضلا عن التعاون بين البلدين في أسواق ثالثة مثل الدول العربية والأفريقية، والتعاون في مجال تصنيع السيارات والأوتوبيسات الكهربائية، حضر المباحثات الوزير مفوض تجاري ناصر حامد ، رئيس المكتب التجاري المصرى بروسيا.







واوضحت الوزارة أن حجم الإستثمارات البيلاروسية بالسوق المصري تشمل 27 مشروعا في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والإنشاءات والسياحة والصناعة .





ونوهت الوزارة أن هناك فرصا ضخمة للتعاون الصناعي بين البلدين ، خاصة في مجالات تصنيع الآلآت والمعدات للأغراض الإنشائية والتعدين وصناعة الشاحنات والجرارات واللوادر ، إلى جانب قطاعات الأثاث والغزل والنسيج ومواد البناء، مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من الخبرات البيلاروسية في مجالات إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية وإنشاء الصوب الزراعية ومجال تحلية المياه .



