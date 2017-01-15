وصول 63 ألف طن قمح روسى لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لمواني البحر الاحمر تداول 63 الف طن قمح روسى و190 شاحنة بضائع و30 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى العريش وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى.

وتقوم الجهات المختصة بأنهاء ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة بينما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنة و24 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امانة والحرية2 وعلى متنهم 47 شاحنة و3 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 20 شاحنة و1سيارة بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 22 شاحنة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 54 شاحنة و2 سيارة .



