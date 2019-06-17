التأمينات ومصر الخير توقعان بروتوكول لسداد تأمينات العمال المتعثرين

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير اليوم للعمل علي فك كرب المتعثرين علي سداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر.



يهدف البروتوكول الذى وقع بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى الى وضع اساس للتعاون المشترك بين صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ومؤسسة مصر الخير بغرض الاشتراك فى فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غير القادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق والتى تحول بين صرف معاشاتهم وفقا لاحكام القانون.





صرح سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص ان البروتوكول ياتى فى اطار الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة او اصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم مما ترتب عيه تعذر الحصول على معاشاتهم نتيجة عدم سداد اموال التأمينات على ان تكون الاولوية الاسر الاكثر احتياجا.

ومن جانبه اوضح محسن محجوب امين صندوق "مؤسسة الخير "ان مؤسسة "مصر الخير" ستقوم ببحث حالات المتعثرين منهم اجتماعياً وقانونياً ممن تعثرو فى سداد التأمينات لدى الصندوق وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون وكذلك إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقاً للمعايير التي يطبقها في هذا الخصوص.





واضاف محجوب أن هذا البروتوكول يؤكد مدى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى المتعثرين والذي أصبحوا. بسبب هذه الديون غارمين ويستحقون المساعدة في فك كربهم و خاصة وبالتالي يستهدف سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر الذين تعثرو فى سداد التأمينات المستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الاسر الأكثر احتياجا وبالتالى لم يتمكنو فى صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث ستقوم المؤسسة بسداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنو فى صرف المعاشات المستحقة لهم.





واشار محجوب الى ان بين الفئات المستهدفة ايضا من خلال البروتوكول الارامل الذىن توفى أزواجهم المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية او المشروعات ولم يستطيعو صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم فى سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات، حيث ستقوم المؤسسة بسداد المديونيات المستحقه عليهم لتمكن الاسرة فى صرف المعاشات وذلك فى اطار توفير حياة كريمة لهؤلاء الاسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على اعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على اطفالهم .



