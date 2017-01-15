نيكي ينخفض 0.23% في بداية التعامل بطوكيو

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تاريخ النشر
٠٥:٠١:٣٧ – ٢٠١٩/٠٦/٢٥
اخر تعديل
٠٥:٠١:٤٤ – ٢٠١٩/٠٦/٢٥
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وتراجع نيكي 0.23 في المئة ليصل إلى 21238.07 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة ليسجل 1546.40 نقطة.
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