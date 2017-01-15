تداول 576 ماسورة بترولية و386 شاحنة بضائع بموانيء البحر الأحمر

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 20 سفينة وتم تداول 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن و386 شاحنة بضائع و173 سيارة حيث شملت حركة الواردات 109 شاحنة و106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 576 ماسورة بترولية بوزن 2355 طن و277 شاحنة بضائع و67 سيارة.







حيث انه من المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية 1،الحرية2 بينما تغادر ثلاث سفن وهى امانة،النوى اكسبريس،"Moseldijk" بينما غادرت ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية 1،الحرية 2 كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا.







