وزراء مجموعة العشرين يتعهدون بالسعي لإصلاح منظمة التجارة العالمية

اتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في ختام اجتماعهم حول التجارة والاقتصاد الرقمي باليابان، اليوم الأحد،على بيان مشترك يتعهدون فيه بالسعي نحو إصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية.







وأشار البيان - الذي نقلته صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - إلى أن دول مجموعة العشرين ستعمل بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية لإجراء الإصلاح الضروري للمنظمة بشكل ملح، قائلا "إننا نتفق على أن اتخاذ خطوة أصبح ضروريا فيما يخص سير نظام تسوية الخلافات بما يتماشى مع القواعد التي تم التفاوض بشأنها من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية".





ولفت البيان،الذي صدر بجانب البيان الرسمي للاجتماع، إلى أن العديد من الوزراء الحاضرين أعربوا عن قلقهم الجدي حول الخلافات الحالية حول التجارة، مضيفا أن الوزراء أكدوا أنهم سيسعون لتحقيق تجارة مستقرة وحرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومتوقعة، وكذلك بيئة استثمارية تحافظ على بقاء الأسواق مفتوحة عالميا.





وأشارت الصحيفة إلى أن البيان المشترك لوزراء دول مجموعة العشرين يأتي مع استمرار تصاعد وتيرة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي العالمي، حسبما توقعت عدة منظمات عالمية.. ورغم ذلك لم يتضمن البيان أي تعهد بشأن مكافحة السياسات الحمائية،والتي كانت حتى العام الماضي موقفا جماعيا قائما منذ وقت طويل لكل دول مجموعة العشرين.





واجتمع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان لمدة يومين تمهيدا لقمة رؤوساء دول مجموعة العشرين، التي تعقد في اليابان للمرة الأولى بمدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو الجاري.







