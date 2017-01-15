المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية مارس

أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (الحكومية وغير الحكومية) بنهاية مارس الماضي بنحو 51 مليار جنيه؛ ليسجل 3.930 تريليون جنيه مقابل 3.879 تريليون جنيه في فبراير السابق له.

وذكر البنك - في التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين- أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 2.9 مليار جنيه لتبلغ 634 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل631.1 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له، وتوزعت الودائع الحكومية على العملة المحلية بقيمة 512.7 مليار جنيه مقابل 509.7 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 121.3 مليار جنيه.

وأوضح أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعًا بقيمة 49 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي لتبلغ 3.296 تريليون مقابل 3.247 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وأشار إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.547 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 2.492 تريليون بنهاية فبراير السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 57.4 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 369.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.106 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 81 مليار جنيه.



