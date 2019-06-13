النفط يقفز 4.5% بعد الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان

قفزت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة 4.5%، مع تجدد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، في أعقاب تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه خليج عمان، ليعاود المعدن الأسود الارتفاع، متعافيا من أدنى مستوى له في نحو 5 أشهر .







وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم شهر أغسطس، بنسبة4.5% ليصل إلى مستوى 62.630 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم شهر يوليو، بنسبة 3.9% ليصل إلى سعر 52.97 دولار للبرميل.





وكانت البحرية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع بخليج عمان، وأنها تقدم المساعدة لهما.





وساهم هذا الحادث في انحسار المخاوف بشأن زيادة المعروض من الخام في الأسواق، ومن ثم إعطاء دفعة قوية لأسعار النفط التي كانت قد قارب أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر، بعد صدور بيانات تفيد ارتفاع غير متوقع في المخزون الأمريكي.





ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن محلل اقتصادي ببنك "كومرز أي جي" قوله: "لقد طغت حالة من القلق والخوف على تعاملات المستثمرين بأسواق النفط، على مدار الأسبوع الماضي، نظرا لضعف الطلب الملحوظ على الخام، ما جعل الكثير يتساءل ما من الممكن من شأنه إحداث تغيير ويسهم في القفز بالأسعار".





من جانبها، رأت وكالة (بلومبرج) أن حادث الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، سيضفي شيئا من التوتر على الاجتماع المقبل لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة، لاتخاذ قرار بشأن معدلات الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الجاري.















