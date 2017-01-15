الرقابه المالية: تأجيل انتخابات اتحاد العاملين لمدة 6 أشهر

صرح نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار بأن الهيئة وافقت من حيث المبدأ إرجاء انتخابات اتحاد العاملين في الأوراق المالية لمدة 6 أشهر, بهدف إتاحة الفرصة أمام الاعضاء للإنضمام للإتحاد والمشاركة في الانتخابات.

وقال النشار - في تصريحات له اليوم الأربعاء - إن موافقة الهيئة جاءت بناء على خطاب من اللجنة التأسيسية للإتحاد طلبت فيه إرجاء الدعوة للجمعية العمومية للإتحاد وأيضا إرجاء الانتخابات حتى يتمكن أكبر عدد من الاعضاء العاملين في مجال الاوراق المالية من الإنضمام للإتحاد حيث أن عدد الذين إنضموا حتى لا يمثل 10 في المائة من العاملين بالسوق.

وأضاف أن الهيئة متفهمة لطلب اللجنة التأسيسية وسيتم عرض خطابها على مجلس إدارة الهيئة لاستصدار الموافقة النهائية على إرجاء الدعوة للجمعية العمومية والانتخابات لاتحاد الاوراق المالية.

وكشف النشار عن موافقة الهيئة أيضا على ان يكون للمجموعات المرتبطة مرشح واحد على احد مقاعد مجلس إدارة إتحاد العاملين في الأوراق المالية حتى لا تسيطر إحدى الجهات على المجلس وأيضا لإتاحة الفرصة للكيانات الصغيرة للتواجد في مجلس الإدارة وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر نهاية فبراير الماضى قرارا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية, والذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط وفق ما تضمنته تعديلات قانون سوق المال العام الماضي.



