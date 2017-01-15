ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة للحاويات والبضائع

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و8 بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات و9 بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 17 سفينة.



وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان أصدره اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6005 أطنان فوسفات و3300 طن يوريا و183 طن ملح.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25900 طن ذرة و15521 طن حديد و6000 طن خشب و8000 طن قمح.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 338 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 383 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1990 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 76475 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26020 طنا.

وغادرت الميناء 736 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41364 طنا من البضائع العامة، منها 65 سيارة نقل محملة ب،3179 طن قمح.



