مؤشر نيكي ينخفض 0.60% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.60 في المئة ليصل إلى 21067.68 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة ليسجل 1534.94 نقطة.



