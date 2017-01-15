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مؤشر نيكي ينخفض 0.60% في بداية التعامل بطوكيو

مؤشر نيكي ينخفض 0.60% في بداية التعامل بطوكيو

تاريخ النشر

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وتراجع نيكي 0.60 في المئة ليصل إلى 21067.68 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة ليسجل 1534.94 نقطة.


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