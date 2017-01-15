مؤشر نيكي ينخفض 0.60% في بداية التعامل بطوكيو

البث المباشر
تاريخ النشر
٠٩:٤١:٠٦ – ٢٠١٩/٠٦/٢٦
اخر تعديل
٠٩:٤١:١٢ – ٢٠١٩/٠٦/٢٦
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وتراجع نيكي 0.60 في المئة ليصل إلى 21067.68 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة ليسجل 1534.94 نقطة.
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير
كوشنر: نسعى للوصول إلى حكومة فلسطينية مستدامة تعتمد على نفسها
ضبط 5504 مخالفات متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة
الكهرباء تتوقع زيادة في الأحمال اليوم
أكثر من نصف الهنود يعتقدون أن أجهزتهم الذكية تتجسس عليهم !!
ترامب: لست بحاجة لاستراتيجية خروج في حال نشوب حرب مع إيران
بالفيدو.. المصيلحي: لدينا احتياطي من السلع الاساسية يكفي 4 أشهر قادمة
"المصارف العربية": استقرار كبير في سوق الصرف المصري
حنفي: قناة السويس بوابة طريق الحرير البحري
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-/A-2"
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير