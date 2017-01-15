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تداول 100 شاحنة بضائع و427 سيارة بموانيء البحر الأحمر

تداول 100 شاحنة بضائع و427 سيارة بموانيء البحر الأحمر

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اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (19) سفينة وتم تداول (100) شاحنة بضائع و(427) سيارة حيث شملت حركة الواردات (33) شاحنة و(419) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (67) شاحنة بضائع و(8) سيارة .

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة Dahlia Harmony بينما تغادر السفينتين امانة والنوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين ستيلا دى مارى، Flower Of Sea .


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