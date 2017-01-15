التمثيل التجاري: 316.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن

أعلن جهاز التمثيل التجاري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 لتبلغ 316.3 مليون دولار، مقابل 140.2 مليون دولار عن ذات الفترة من 2018، بنسبة زيادة بلغت 125.6%.







وأشار أحدث تقرير عن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأردنية، والذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في عمان برئاسة السيدة المستشار التجاري عبير كمال إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضا لصالح مصر خلال الفترة من يناير - مارس 2019، بلغت قيمته حوالي 250.7 مليون دولار مقابل 86.4 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام 2018، أي بزيادة قدرها 190.1%.





وأضاف إن الصادرات المصرية إلى الأردن خلال الفترة من يناير - مارس 2019 زادت بشكل ملحوظ بنسبة 150.2% لتبلغ 283.5 مليون دولار، مقابل 113.3 مليون دولار في الفترة المثيلة من عام 2018.





وأوضح أن أهم بنود الصادرات المصرية السلعية إلى السوق الأردنية تتمثل في الأجبان بقيمة 4.5 مليون دولار، والبرتقال بقيمة 4.9 مليون دولار، مرق الدجاج بقيمة 4.0 مليون دولار والتلفزيونات بقيمة 3.9 مليون دولار.



