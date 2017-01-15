مدبولي: الحكومة تعمل على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي, لما لهذا من دور كبير فى إحداث إنفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, لإستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ, وذلك بحضور الدكتور محمد معيط, وزير المالية, والمهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة, والدكتور ايهاب أبوعيش, نائب وزير المالية للخزانة العامة, بالإضافة إلى مسئولى وزارة المالية.





وخلال الاجتماع, الذى جاء بالاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الإجراءات التيسيرية فى إطار السعى لإحراز تقدم في ملف الإفراج الجمركي, استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية, دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع, والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمى والدولى.







