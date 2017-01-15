بالصور .. مصر للطيران تتعاقد على 9 طائرات جديدة





أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ 21 في تحالف ستار العالمي، عن إبرامها لصفقتين مع شركة " آيركاب" الأمريكية لتأجير الطائرات، وذلك خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.





تتضمن الصفقتان انضمام طائرتين من طراز B787-9 Dreamliner، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo، والتي تم التعاقد عليهم سابقاً خلال فاعليات المعرض عام 2017، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريباً إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي.





قام بتوقيع الاتفاقية كلا من الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيركاب " بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وفيليب اسكرادجز، الرئيس التجاري للشركة.







وفي هذا السياق، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن بالغ تقديره لشركة آيركاب لدعمها لمصر للطيران في تنفيذها لإستراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي من مختلف الطرازات.





ومن جانبه أعرب انجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة " إيركاب " عن سعادته بهذا التعاون والإسهام في تطوير خدمات شركة عريقة كمصر للطيران، ووعد بالعمل مع الشركاء في هذه الصفقات - "شركة بوينج، شركة أيرباص" - على تحقيق خطة مصر للطيران المستقبلية لتطوير أسطولها وتقديم كل ما هو أفضل لعملائها.



