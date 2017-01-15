بوتين: السعودية تتبنى موقفًا متشددًا إزاء اتفاق "أوبك"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن السعودية تتبنى موقفًا متشددًا إزاء اتفاق الإنتاج المُبرم بين "أوبك" وحلفائها بسبب الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، لكنه أضاف أن موسكو تحترم مصالح الرياض.

وفي كلمة للصحفيين في البرازيل خلال قمة دول "بريكس"، قال بوتين إنه يتعين على موسكو مواصلة تعاونها مع "أوبك" وإن التعاون يجب ألا يقتصر على تخفيضات إنتاج النفط.

وتنفذ "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون للنفط منذ أول يناير (كانون الثاني) اتفاقًا لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا. وفي يوليو (تموز)، مدد التحالف اتفاقه حتى مارس (آذار) 2020. ومن المقرر أن يجتمع التحالف لإجراء محادثات بشأن سياسة الإنتاج يومي الخامس والسادس من ديسمبر (كانون الأول).

وقال بوتين "لدينا بالفعل حوار بناء مع أوبك... ندرك أن الموقف المتشدد، بما في ذلك من جانب أصدقائنا في السعودية، يرتبط بالطرح الأولي لأرامكو السعودية. الجميع يدرك هذا. الأمر ليس سرًا".

وأطلقت شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة إشارة البدء لطرحها العام الأولي في وقت سابق من الشهر الجاري ومن المقرر أن تبدأ بيع الأسهم في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) في طرح قد يجمع ما يتراوح بين 20 مليار دولار و40 مليار دولار.