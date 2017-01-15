ميناء بورسعيد يستقبل سفينة "حلم المحيط" تشجيعا للسياحة

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الجمعة ، السفينة السياحية "dream ocean" والتي يبلغ طولها 186مترا ، بغاطس 7.3 متر ، وحمولة كلية 35،265 ألف طن، رافعة علم بنما وعلى متنها ١١٣٩ سائحا وسائحة من مختلف جنسيات العالم ضمن سياحة اليوم الواحد.

وأكد اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية ل186 لقطاع الشمالي ، إنه تم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال السفينة والتي تغادر الميناء استكمالا لرحلتها بعد إنهاء السائحين جولاتهم الحرة بين بورسعيد والقاهرة ، مشيرا إلى أن استقبال هذه السفينة يساهم في تشجيع السياحة واستعادة سياحة اليوم الواحد.

وأضاف برايه أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة، والتنسيق مع قائد ميناء غرب بورسعيد ومحافظة بورسعيد وتحركات قناة السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية، وتقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق .

وسوف تغادر السفينة الميناء استكمالا لرحلتها عبر موانىء العالم متجهة إلى تايلاند بعد إنهاء السائحين جولاتهم الحرة في مدينة القاهرة.

يذكر أن السفينة تم بناؤها في الدانمارك عام 1981 وتضم 4 طوابق بالإضافة إلى الأجنحة المزدوجة الكبيرة ذات الأسطح، بجانب مطعم ومقهى،وحمامات سباحة وقاعات دراسية .



