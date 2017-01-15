اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عبور 55 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن

عبور 55 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن

تاريخ النشر

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الإثنين، 55 سفينة، بحمولات بلغت 4 ملايين و200 ألف طن. 

وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، اليوم، عبور 24 سفينة، ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية نيويورك، بحمولة بلغت 181 ألف طن. 

وضمت قافلة الجنوب 31 سفينة بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن، أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (رافيلز)، بحمولة بلغت 176 ألف طن. 



  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content