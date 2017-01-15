عبور 55 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الإثنين، 55 سفينة، بحمولات بلغت 4 ملايين و200 ألف طن.







وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، اليوم، عبور 24 سفينة، ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت مليونا و900 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية نيويورك، بحمولة بلغت 181 ألف طن.





وضمت قافلة الجنوب 31 سفينة بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن، أكبرها سفينة الحاويات السنغافورية (رافيلز)، بحمولة بلغت 176 ألف طن.







