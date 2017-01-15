الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي

واصلت أسعار الذهب انخفاضها يوم الاثنين بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الاسبوع.







وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.





ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 % إلى 1343.90 دولار للأوقية.





وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7 % من 28.3 % يوم الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.





وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 % إلى 801.77 دولار.



