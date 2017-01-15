الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 23 ألفا و 50 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 23 ألفا و 50 ميجاوات مقابل 25 ألفا و 200 ميجاوات أمس الخميس.







وأشار بيان لوزارة الكهرباء اليوم الجمعة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 550 ميجاوات.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.





وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.