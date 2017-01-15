تصدير 56 ألف طن "مولاس" للخارج

نجحت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب فى التعاقد على تصدير كميات كبيرة من "المولاس" من انتاج العام الحالى تصل الى 65 الف طن حتى الآن حيث يتم التصدير على دفعات الى دول أوروبا وشرق أسيا كما تم طرح 35 الف طن مولاس فى السوق المحلى بجانب أيضا تصدير 116 ألف طن "لب بنجر " الى دول البحر المتوسط والمغرب وايطاليا والذى يستخدم فى صناعة الأعلاف.











ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية الشركات التى تنتج السكر من البنجر بالاهتمام بآليات تطوير زراعة بنجر السكر بالتعاون مع وزارة الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية من أجل العمل على زيادة معدلات انتاج محصول البنجر مما يؤدى الى زيادة انتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك تفعيل عمليات التطوير داخل المصانع مع استمرار الشركات استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم الحالى وسداد مستحقاتهم أول باول وانتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية او بطاقات التموين وكذلك فى الأسواق .





وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من 2 مليون و128 ألف طن بنجر وانتاج ما يقرب من 290 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك انتاج 109 ألف طن مولاس و124 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيره منه للخارج بالعملة الصعبة لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية .







وجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 الف طن بنجر الى 20 الف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 الاف طن سكر يوميا ، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التى تصب فيه المياة المعالجة حيث تم رفع طاقة تشغيل المحطة الى 7 الاف و209 متر مكعب يوميا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع







