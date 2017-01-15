تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما صعد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا هامشيا.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2138 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17515 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1427 نقطة.
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