تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما صعد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا هامشيا.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2138 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 17515 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1427 نقطة.



