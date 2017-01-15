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"تذبذب" يغلب على أداء البورصة لدى الفتح

"تذبذب" يغلب على أداء البورصة لدى الفتح

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم/ الأربعاء وسط بيع أجنبي، في المقابل مالت تعاملات المصريين صوب الشراء.

سجل مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تراجعاً نسبته 0.24 % عند الإغلاق ليصل إلى 14172.76 نقطة، 

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.09 % عند مستوى 606.24 نقطة، 

كما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح 0.02 % عند مستوى 1547.15 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة قد سجلت مكاسب محدودة، لدى إغلاق تعاملات أمس/ الثلاثاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين، قابلها مبيعات للمؤسسات والمحافظ المصرية والعربية. 



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