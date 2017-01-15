البورصة تصعد بدعم محلي.. والمؤسسات الاجنبية تتجه للبيع

استطاعت البورصة المصرية الصعود بانتصاف تعاملات اليوم الاحد - اول جلسات الاسبوع - بدعم من مشتريات المحليين والمؤسسات الاجنبية تتجه للبيع.



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة بنحو 0.21 % مسجلا 14209.86 نقطة.





وكسب مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.19 % مسجلا 606.73 نقطة.





وتحرك مؤش "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.2 % مسجلا 1550 نقطة.





وقالت الدكتورة هدى المنشاوي محلل أسواق المال ان السوق بدأت تكوين اتجاه صاعد صريح بعد تكوين قاع اعلي من قاع وقمة اعلي من قمة وذلك علي المدي القصير وصاعد علي المدي المتوسط وطويل الاجل.





وذكرت ان صانع السوق يحاول المراوغة للوصول الي مستهدف اعادة اختبار المستوي مابين 14200 - 14100 نقطة ثم الانطلاق منه مجددا للمستهدف الاعلي وهو سيكون مستوي 14500 نقطة تقريبا.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت مؤشرات البورصة وزادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بنحو 14.7 مليار جنيه ليسجل 759.8 مليار جنيه بصعود اسبوعي 1.9 %.



