المركزي: 3.911 تريليون جنيه.. إجمالي ودائع البنوك بنهاية مايو

أعلن البنك المركزي، عن تراجع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي (الحكومية وغير الحكومية)، في نهاية مايو الماضي، بنحو 20 مليار جنيه، ليسجل 3.911 تريليون جنيه، مقابل 3.931 تريليون جنيه، في أبريل السابق له.

وأوضح البنك - في التقرير الشهري الصادر اليوم/ الثلاثاء - أن الودائع الحكومية تراجعت بقيمة 23.6 مليار جنيه، لتبلغ 591.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 615.4 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق له.

وأضاف المركزي في بيانه، أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 482.4 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 109.4 مليار جنيه، وأشار إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعاً بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية مايو الماضي، لتبلغ 3.320 تريليون، مقابل 3.316 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له.

ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 2.594 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 2.566 تريليون بنهاية أبريل السابق له، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 57.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 364.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 2.162 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى، تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه، على 95 مليار جنيه.

وذكر البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 725.8 مليار جنيه، مقابل 749.8 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 39.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 189.8 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 488.1 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 82 مليار جنيه.