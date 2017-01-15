مايا مرسي: المرأة المصرية لعبت دورا كبير فى اجندة التمكين الاقتصادى

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية لعبت دورا كبير فى اجندة التمكين الاقتصادى فهناك 8 وزيرات يمثلن 25 % من تشكيل مجلس الوزراء، ومازالنا نحلم بالمزيد، موضحة أن نسبة المرأة فى مجلس النواب ستصل إلى 25 % فى تشكيل مجلس النواب المقبل.



جاء ذلك خلال مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة الذي افتتحته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسفارة السويد، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وغبرييلا راموس، رئيسة موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنسقة مجموعة العشرين، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدى القاهرة، وماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد بالجزائر والرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدنى.

وقدمت مرسي الشكر للوزيرة على جهودها فى تمكين المرأة وسيدات الاعمال، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة له استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن 4 محاور هى محور التمكين الاقتصادى واتخاذ القرار والقيادة والحماية الاجتماعية ومحور التشريعات والتغيير المجتمعى، وأشادت بما تضمنه قانون الاستثمار من وجود مادة نصت على فرص متساوية للجنسين فى الفرص الاستثمارية.

وذكرت أن الاصلاحات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مجال الاعمال ستزيد من مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادى.

وقال السفير/ يان تيسليف، السفير السويدي في القاهرة، إن الدكتورة سحر نصر قدمت الكثير لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ومن عوامل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري تمكين المرأة، ومنحها فرص متساوية للعمل والمشاركة الاقتصادية، لتعزيز الاستفادة من أهم ثروة تملكها مصر، وهي الثروة البشرية.

وأشار سفير دولة السويد إلى أن تمكين المرأة أمر يجب أن تضطلع به كافة قوى المجتمع، من قطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد وحكومة.

وأضاف أن هناك أدلة علمية واضحة على أن المساواة بين الذكور والإناث في الفرص يعزز الاقتصاد ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تمكين المرأة مطلبا رشيدا للرجال والنساء، لذلك تتعاون الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم برامج تمكين المرأة المصرية.



