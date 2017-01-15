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البورصة "تنشط" خلال التعاملات المبكرة بدعم أجنبي

البورصة "تنشط" خلال التعاملات المبكرة بدعم أجنبي

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأربعاء إرتفاعات جماعية بدعم من مشتريات الأجانب، في المقابل مالت تعاملات المحليين والعرب صوب البيع.

صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25 % ليغلق عند مستوى 13,865.86 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33 % ليغلق عند مستوى 2,040.11 نقطة.

وكسب مؤشر "إيجى إكس 30 " بنسبة 0.24 % ليغلق عند مستوى 16,966.29 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08 % ليغلق عند مستوى 598.62 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12 % ليغلق عند مستوى 1,525.01 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت تراجعاً خلال تعاملات جلسة أمس/ الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 742.062 مليار جنيه.


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