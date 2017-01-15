البورصة "تنشط" خلال التعاملات المبكرة بدعم أجنبي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأربعاء إرتفاعات جماعية بدعم من مشتريات الأجانب، في المقابل مالت تعاملات المحليين والعرب صوب البيع.

صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25 % ليغلق عند مستوى 13,865.86 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33 % ليغلق عند مستوى 2,040.11 نقطة.

وكسب مؤشر "إيجى إكس 30 " بنسبة 0.24 % ليغلق عند مستوى 16,966.29 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08 % ليغلق عند مستوى 598.62 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12 % ليغلق عند مستوى 1,525.01 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت تراجعاً خلال تعاملات جلسة أمس/ الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 742.062 مليار جنيه.



