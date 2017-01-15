وفد رجال الأعمال الأردنيين: نعتزم التوسع في استثماراتنا في مصر

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع - رئيس الجمعية، وبحضور عمرو نور الدين - مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ياسر عباس - رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة.



وقال المستشار/ محمد عبد الوهاب إن الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجهت بتوفير كافة سبل الدعم للاستثمارات العربية في مصر.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي قامت بها مصر خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، خاصة إقرار قانون الاستثمار، وزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا في كافة أنحاء الجمهورية، وتأسيس اللجنة الخاصة بفض منازعات الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما ساهم في التحسن الكبير في تقييم مصر من قبل المؤسسات الدولية، وكان من أهم مؤشرات التحسن إعلان البنك الدولي تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي.

ودعا المستشار محمد عبد الوهاب رجال الأعمال الأردنيين للبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة إن الاستثمارات الأردنية لم ترقى بعد لتوازي العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين، حيث تحتل الأردن المرتبة 26 في قائمة الدولة المستثمرة بمصر، بقيمة استثمارات بلغت 570 مليون دولار، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يمنح حوافز وضمانات ممتازة للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام المستشار/ محمد عبد الوهاب باصطحاب الوفد الأردني في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، لتحقيق أهداف الحكومة بتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، كما استعرض المستشار/ محمد عبد الوهاب خريطة مصر الاستثمارية التي تضم 3000 فرصة استثمارية متكاملة.

وقال السيد/ حمدي الطباع - رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن الحكومة ورجال الأعمال بالأردن يتفقان على ضرورة التوسع في عقد الشراكات الاستثمارية مع مصر، وهناك خطط للتوسع في الاستثمارات القائمة في مصر، لاستغلال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تأسس مجلس الأعمال المصري الأردني منذ 34 عامًا، وهو من أقدم المجالس بالمملكة الأردنية.

وأبدى أعضاء الوفد الأردني إعجابهم بسرعة الإنجاز في مركز خدمات المستثمرين، معتبرين نقلة نوعية في تهيئة بيئة الاستثمار بالمنطقة العربية.

رجال الأعمال الأردنيين: نعتزم التوسع في استثماراتنا في مصر

حمودة كامل

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع - رئيس الجمعية، وبحضور عمرو نور الدين - مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ياسر عباس - رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة.

وضم الوفد ممثلي 12 شركة أردنية تعمل في قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والنقل والدعم اللوجستي وصناعة الأخشاب.

وقال المستشار/ محمد عبد الوهاب إن الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجهت بتوفير كافة سبل الدعم للاستثمارات العربية في مصر.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي قامت بها مصر خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، خاصة إقرار قانون الاستثمار، وزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا في كافة أنحاء الجمهورية، وتأسيس اللجنة الخاصة بفض منازعات الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما ساهم في التحسن الكبير في تقييم مصر من قبل المؤسسات الدولية، وكان من أهم مؤشرات التحسن إعلان البنك الدولي تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي.

ودعا المستشار محمد عبد الوهاب رجال الأعمال الأردنيين للبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة إن الاستثمارات الأردنية لم ترقى بعد لتوازي العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين، حيث تحتل الأردن المرتبة 26 في قائمة الدولة المستثمرة بمصر، بقيمة استثمارات بلغت 570 مليون دولار، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يمنح حوافز وضمانات ممتازة للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام المستشار/ محمد عبد الوهاب باصطحاب الوفد الأردني في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، لتحقيق أهداف الحكومة بتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، كما استعرض المستشار/ محمد عبد الوهاب خريطة مصر الاستثمارية التي تضم 3000 فرصة استثمارية متكاملة.

وقال السيد/ حمدي الطباع - رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن الحكومة ورجال الأعمال بالأردن يتفقان على ضرورة التوسع في عقد الشراكات الاستثمارية مع مصر، وهناك خطط للتوسع في الاستثمارات القائمة في مصر، لاستغلال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تأسس مجلس الأعمال المصري الأردني منذ 34 عامًا، وهو من أقدم المجالس بالمملكة الأردنية.

وأبدى أعضاء الوفد الأردني إعجابهم بسرعة الإنجاز في مركز خدمات المستثمرين، معتبرين نقلة نوعية في تهيئة بيئة الاستثمار بالمنطقة العربية.

رجال الأعمال الأردنيين: نعتزم التوسع في استثماراتنا في مصر

حمودة كامل

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع - رئيس الجمعية، وبحضور عمرو نور الدين - مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ياسر عباس - رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة.

وضم الوفد ممثلي 12 شركة أردنية تعمل في قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والنقل والدعم اللوجستي وصناعة الأخشاب.

وقال المستشار/ محمد عبد الوهاب إن الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجهت بتوفير كافة سبل الدعم للاستثمارات العربية في مصر.

واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي قامت بها مصر خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، خاصة إقرار قانون الاستثمار، وزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا في كافة أنحاء الجمهورية، وتأسيس اللجنة الخاصة بفض منازعات الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ما ساهم في التحسن الكبير في تقييم مصر من قبل المؤسسات الدولية، وكان من أهم مؤشرات التحسن إعلان البنك الدولي تقدم مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وإعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الثاني على التوالي.

ودعا المستشار محمد عبد الوهاب رجال الأعمال الأردنيين للبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة إن الاستثمارات الأردنية لم ترقى بعد لتوازي العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين، حيث تحتل الأردن المرتبة 26 في قائمة الدولة المستثمرة بمصر، بقيمة استثمارات بلغت 570 مليون دولار، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يمنح حوافز وضمانات ممتازة للمستثمرين، خاصة في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام المستشار/ محمد عبد الوهاب باصطحاب الوفد الأردني في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 68 جهة، يقومون بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في زمن قياسي، لتحقيق أهداف الحكومة بتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، كما استعرض المستشار/ محمد عبد الوهاب خريطة مصر الاستثمارية التي تضم 3000 فرصة استثمارية متكاملة.

وقال السيد/ حمدي الطباع - رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن الحكومة ورجال الأعمال بالأردن يتفقان على ضرورة التوسع في عقد الشراكات الاستثمارية مع مصر، وهناك خطط للتوسع في الاستثمارات القائمة في مصر، لاستغلال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تأسس مجلس الأعمال المصري الأردني منذ 34 عامًا، وهو من أقدم المجالس بالمملكة الأردنية.

وأبدى أعضاء الوفد الأردني إعجابهم بسرعة الإنجاز في مركز خدمات المستثمرين، معتبرين نقلة نوعية في تهيئة بيئة الاستثمار بالمنطقة العربية.

وضم الوفد ممثلي 12 شركة أردنية تعمل في قطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والنقل والدعم اللوجستي وصناعة الأخشاب.









