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" الدلتا للسكر" تفتح أسواقا خارجية بالتعاون مع الجانب الإماراتي

" الدلتا للسكر" تفتح أسواقا خارجية بالتعاون مع الجانب الإماراتي

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وقعت شركة الدلتا للسكر بروتوكول تعاون مع شركة الوحدانية للتجارة العامة إحدى كبرى الشركات الإماراتية.

وقع البرتوكول عن الجانب المصرى الدكتورأحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر وعن الجانب الإماراتي الاستاذ بدر راشد البلوشي المدير المفوض لشركة الوحدانية للتجارة العامة وبحضور الأستاذ يوسف بن حاتم البلوشي عضو مجلس الادارة.

ويستهدف البروتوكول الى توطيد أطر التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانيات التجارية والتسويقية والتصنيعية لكل من الجانبين مما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتجات شركة الدلتا للسكر .


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