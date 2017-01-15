الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

تراجع سعر صرف الدولار قرشا واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية التعاملات الأسبوعية أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 16.44 جنيه للشراء و16.54 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار بمقدار قرش واحد في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.

يذكر أن الدولار خسر 140 قرشا من قيمته في تعاملات البنوك منذ بداية العام الحالي ويتم سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي يتم العمل بها منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.



