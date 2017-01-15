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تاريخ النشر
٠٥:٠١:٥٤ – ٢٠٢٠/٠١/٢١
اخر تعديل
٠٥:٠١:٥٩ – ٢٠٢٠/٠١/٢١
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
ونزل نيكي 0.04 في المئة ليسجل 24072.81 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 في المئة إلى 1743.78 نقطة.
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المؤشر نيكي يتراجع 0.04% في بداية التعامل بطوكيو
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