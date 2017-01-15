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المؤشر نيكي يتراجع 0.04% في بداية التعامل بطوكيو

المؤشر نيكي يتراجع 0.04% في بداية التعامل بطوكيو

تاريخ النشر

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

ونزل نيكي 0.04 في المئة ليسجل 24072.81 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 في المئة إلى 1743.78 نقطة.

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