طارق عامرأفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا

تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الإفريقي السنوية، كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية.







وذكر المركزى في بيان اليوم، أن عامر تسلم الجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك -.







حضر الحفل حضره عدد كبير من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية، وكذلك محافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.





